بنت زايد.. بلقيس تشعل غضب اليمنيين

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة نشرتها مؤخراً على حسابها على ” تويتر ” ، قائلة: ” الحمدلله على نعمة الإماراتكم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد ” مع وسم (هاشتاغ) ” بنت زايد “.

واعتبر الكثير من المتابعين أنها تنكر أصلها، في حين ودافع عنها آخرون مشيرين إلى أنها اعترفت بفضل دولة الإمارات عليها.

وكانت بلقيس قد أثارت الجدل في وقت سابق بسبب تعليقها على قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب حيث قالت: ” أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سراً مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطاً وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها “.