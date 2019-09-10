من الصحافة للتمثيل.. وظائف شغلتها ملكات وأميرات في العائلات الملكية

أميرة خالد(صدى):

شهدت العائلات المالكة حول العالم انفتاح غير مسبوق جعلتهم يحطمون البروتوكلات الملكية.

فأصبح الحب هو دافع رئيسي للزواج بعيدًا عن فكرة الزواج من البلاط الملكي أو المجتمع المخملي لتحسين العلاقات بين البلدان.

فنجد أن هناك عدد من النساء اللواتي تزوجهن ملوك وأمراء كانت حياتهن طبيعية للغاية وعملت في مجالات مختلفة قبل أن يصبحن ملكات وأميرات.

فكانت الملكة رانيا زوجة ملك الأردن تعمل قبل زواجها في البنوك وتكنولوجيا المعلومات.

عملت ملكة إسبانيا ليتيزيا قبل أن تصبح ملكة في مجال الإعلام فعملت كصحفية لقناة ABC ومذيعة في التلفزيون.

عملت ملكة هولندا ماكسيما في شركة تكنولوجيا، إضافة إلى البنوك ومبيعات في شركة طيران بوينس إيرس.

كانت ملكة بلجيكا ماتيلدا متخصصة علاج نطق، بينما كانت أميرة موناكو الأميرة شارلين سباحة سابقة.

وعملت أميرة السويد صوفيا كعارضة أزياء، بينما كانت ميغان ماركل دوقة ساكس تعمل ممثلة، وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج عملت كبائعة إكسسوارات، كما عملت في بزنس العائلة في تزويد مستلزمات الحفلات