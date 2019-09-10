مصر: القبض على 16 إخوانيًا استهدفوا تهريب الأموال والإرهابيين عبر تركيا

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على خلية إخوانية ضمت 16 عنصرًا لتهريب النقد الأجنبي والعناصر الإرهابية للخارج عبر تركيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: أنه تم رصد قطاع الأمن الوطنى مخططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسى.

وأضافت : “كشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وأكدت أنه تم تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط، حيث تم تحديد وضبط 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلًا عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.