إصدار السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمر والزيارة قريبا

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن إصدار السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة قريبًا، والذي من المقرر أن يكون 300 ريال.

وصدر الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، مساء أمس الاثنين، والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

ومن جانبه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن هذا القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030.