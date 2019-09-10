موجة غبار كثيفة على طرق بمكة.. والداخلية تحذر

نايف السالم(صدى):

أصدر مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تحذيرًا من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الساحل القديم و الجديد.

وأوضح أن الغبار أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.