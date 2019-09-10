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موجة غبار كثيفة على طرق بمكة.. والداخلية تحذر

موجة غبار كثيفة على طرق بمكة.. والداخلية تحذر
نايف السالم(صدى):

أصدر مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تحذيرًا من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الساحل القديم و الجديد.

وأوضح أن الغبار أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3475 ] نشر منذ 4 ساعات

المفروض في هذي الحالات يتم ايقاف السفر بالطريق نهائي عشان لا تحصل كارثة وهناك ناس تسوي نفسها انها قويه ولا عليها من الغبار وعدم الرؤية

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