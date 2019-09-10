موجة غبار كثيفة على طرق بمكة.. والداخلية تحذر
أصدر مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، تحذيرًا من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الساحل القديم و الجديد.
وأوضح أن الغبار أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مطالبًا مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52407 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يستر
زائر[ عدد التعليقات: 3475 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض في هذي الحالات يتم ايقاف السفر بالطريق نهائي عشان لا تحصل كارثة وهناك ناس تسوي نفسها انها قويه ولا عليها من الغبار وعدم الرؤية