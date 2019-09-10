مي العيدان تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكميم معدة ..وتحذر من هذه الحقن

خالد الظفيري(صدى):

أوضحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن خضوعها لعملية تكميم المعدة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت العيدان عبر مقطع فيديو إنها أجرت بعض الترتيبات التجميلية فقط لشكلها، ولم تُجر عملية تكميم لمعدتها حيث أنها فقدت حوالي ٢٠ كيلوغرامًا من وزنها بإرادتها وعزيمتها واتباع نظام غذائي.

وأوضحت أنها أخذت نوعًا من الحقن يساعد على حرق الدهون، مشيرة إلى أن وزنها كان قد تخطى ٧٠ كيلوغرامًا وأصبح الآن ٥٤ كيلوغرامًا.

وحذرت العيدان متابعيها من الحقن التي أخذتها لتخسيس وزنها، مؤكدة أنها لا بد أن تكون تحت إشراف طبيب.