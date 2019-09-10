جدة تستضيف بطولة السعودية الدولية لرواد كرة الطاولة

حسن الزهراني (صدى):

ينظم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بطولة السعودية الدولية للرواد على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة خلال الفترة من 10 – 14 / 11 /2019 ومن المتوقع مشاركة أكثر من 150 لاعب بالبطولة من مختلف الدول العربية والأوربية والأفريقية .

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ/ عبدالعزيز السعيد أن العمل جاري على استكمال الاستعدادات و التجهيزات لاستضافة هذا الحدث الدولي الذي يندرج تحت مضلة الاتحاد الدولي للعبة.

وقد تم رصد مكافأة مالية للمركز الأول والثاني، وكذلك جوائز عينية، ونتمنى أن تكون البطولة في مستوى الطموح .

ويمكن التسجيل عبر الرابط بحساب الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بتويتر ( (@ttfksa أو الاستمارة الخاصة بالمشاركة.