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سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء مراسم عاشوراء بالعراق

سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء مراسم عاشوراء بالعراق
بغداد(صدى):

سقط عشرات القتلى والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، سقوط القتلى والمصابين في انهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، فيما ارتفعت حصيلة الحادث إلى 31 قتيلًا و96 جريحًا.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات

الله تعالى بعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يدلنا على الطريق الصحيح الذي أراده الله تعالى لنا لكي لا نقع في فخ البدع والخرافات فالحمد لله تعالى على نعمة الإسلام الصحيح واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة .

[ عدد التعليقات: 52407 ] نشر منذ 5 ساعات

جيبي شغلة جديدة
رقم جوال الحسين في قبرة ازعجوه ماخلوه يرتاح
اشغلوه بالأتصالات😂😂
حسبي الله على الي عطاهم الرقم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 4 ساعات

نسأل الله ان يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين اللهم امين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

شهداء بإذن الله ، ياليتني كنت معهم.

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 3 ساعات

ياليت كان ارتحنا من تيس إضافي

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