سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء مراسم عاشوراء بالعراق

بغداد(صدى):

سقط عشرات القتلى والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، سقوط القتلى والمصابين في انهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، فيما ارتفعت حصيلة الحادث إلى 31 قتيلًا و96 جريحًا.