زوجة تقتل زوجها طعنا بسبب السهر
وجهت زوجة مصرية طعنات نافذة إلى جسد زوجها، ما أسفر عن وفاته في الحال؛ نتيجة خلافات عائلية بينهما.
وقدم أهالي منطقة العمرانية في محافظة الجيزة المصرية، بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة المجني عليه داخل منزله.
وتوصلت التحريات إلى أن زوجته وراء الجريمة، وتم القبض عليها وتحرير محضر بالواقعة، كما تم إحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأكدت التحقيقات أن المجني عليه اعتاد التشاجر مع زوجته؛ لسوء سلوكها وتعاملها معه بشكل سيء، كما أنها تشاجرت معه قبل أيام من ارتكاب الجريمة لتأخره خارج المنزل وسَهَره مع أصدقائه طوال الليل.
ويوم الواقعة عادة الزوج من عمله، ونشبت بينهم مشاجرة قوية دفعت الزوجة لإحضار سكين من المطبخ وطعنه به، ما أسفر عن وفاته على الفور.
ويعد الطب الشرعي حاليًا تقرير الصفة التشريحية للجثمان لتسليمه للنيابة العامة التي تستكمل التحقيقات، ويحدد عقوبة الزوجة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43360 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52407 ] نشر منذ 4 ساعات
في حياتي وخلال فترة عمري
عرفت أشررررررس بنات على وجه الأرض
متوحشاااات لو بس تناظر فيها تجيك لين عندك
خير وتحط أصبعها في عينك
مشكلجية رقم1
لكن سبحان الله بس توصل عندي
تجفل وماتدري وش تقول
هي مستغربه من نفسها
تقول ياسعد فيك شي يسخر الناس لك
قلت ايوه العين الحمراء ياماما😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43360 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا شراً يخالط العافيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17965 ] نشر منذ 4 ساعات
يالطيف لطفك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14235 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان من اللي نقراه من الأخبار المصريه هنا ماعندهن تفاهم تجفل🔪 بزوجها😡😊😂