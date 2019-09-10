زوجة تقتل زوجها طعنا بسبب السهر

القاهرة(صدى):

وجهت زوجة مصرية طعنات نافذة إلى جسد زوجها، ما أسفر عن وفاته في الحال؛ نتيجة خلافات عائلية بينهما.

وقدم أهالي منطقة العمرانية في محافظة الجيزة المصرية، بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة المجني عليه داخل منزله.

وتوصلت التحريات إلى أن زوجته وراء الجريمة، وتم القبض عليها وتحرير محضر بالواقعة، كما تم إحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليه اعتاد التشاجر مع زوجته؛ لسوء سلوكها وتعاملها معه بشكل سيء، كما أنها تشاجرت معه قبل أيام من ارتكاب الجريمة لتأخره خارج المنزل وسَهَره مع أصدقائه طوال الليل.

ويوم الواقعة عادة الزوج من عمله، ونشبت بينهم مشاجرة قوية دفعت الزوجة لإحضار سكين من المطبخ وطعنه به، ما أسفر عن وفاته على الفور.

ويعد الطب الشرعي حاليًا تقرير الصفة التشريحية للجثمان لتسليمه للنيابة العامة التي تستكمل التحقيقات، ويحدد عقوبة الزوجة