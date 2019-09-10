دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

مع اقتراب انتهاء عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في يونيو المقبل ، يسعى النادي للوصول لاتفاق بتجديد عقده خلال الفترة الحالية لاستمراره كحارس للفريق .

ورغم أن المفاوضات لم تنته بعد، إلا أنه ينتظر التوصل لاتفاق قريبا، وأن يستمر الحارس الدولي الإسباني في أولد ترافورد خلال المواسم المقبلة.

وكان دي خيا قد انضم لمان يونايتد في 2011 وأصبح حارساً لا غنى عنه للنادي الإنجليزي، واختير كأفضل لاعب في الفريق أربع مرات خلال الأعوام الست الماضية.