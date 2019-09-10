تركي آل الشيخ يعلن عن ترحيبه بضم ” مكة ” محمد صلاح لموسم الرياض الترفيهي

عادل الحربي(صدى):

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن ترحيبه بطلب عمرو باناجة الرئيس التنفيذي للهيئة، بشأن إمكانية ضم ابنة اللاعب المصري محمد صلاح ” مكة ” ، ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي يبدأ في 15 أكتوبر المقبل.

وتفصيلآ، قال ” باناجة ” بنشر مقطع فيديو لـ ” مكة ” وهي تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية، قائلآ: ” نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟ عشاني كمان أشجع ليفربول ” .

ليأتي رد تركي آل الشيخ، قائلآ: ” ليه لا… وأخ محمد أنظر لي الصورة كلها كاملة ” .

يذكر أن محمد صلاح كان قد نشر مقطع فيديو لابنته ” مكة ” وهي تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية، إذ ظهرت مكة مرتدية فستانا باللون البينك.