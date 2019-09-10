وكالات(صدى):

ظهر أول فيديو مسرب لهاتف ” جوجل بيكسل 4 ” ، قبل أيام من إطلاقه، والذي من المتوقع أن يكون أفضل هاتف ذكي في العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا.

ومن المنتظر، أن يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع ” LED “، كما يتضمن ميزة لا يستطيع أي هاتف ذكي آخر القيام بها، ألا وهي أن الكاميرات الخاصة بالهاتف يمكنها التقاط صور لـ ” النجوم “.

وحسنت ” جوجل ” بصورة كبيرة من أداء الإضاءة المنخفضة لنظم الكاميرا الخاصة بـ” بيكسل 4 “، حيث تم إضافة ” التصوير الفلكي ” لتصوير النجوم والفضاء، كما أن وضعية ” بيكسل نايت سايت ” يمكنها التقاط صور بسرعة مصراع تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوانٍ فقط.

ويمكنها التقاط صور واضحة لـ ” درب التبانة “، والتقاط صور للسماء في الظلام من دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية أو ملحقات خارجية؛ فيما سيعتمد على الجيل الجديد من مساعد ” جوجل ” الذكي فائق السرعة، بحيث أصبح أسرع بعشر مرات من قبل.