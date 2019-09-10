أمانة الرياض تعلن عن 104 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت أمانة منطقة الرياض باب التقديم على 104 وظيفة شاغرة للمواطنين ،بعقود تشغيل وصيانة الطرق للعمل بالشركات (شركة الدهامي للتجارة والمقاولات، وشركة قمة الرواسي للمقاولات ” ، وفقاً للتفاصيل التالية :

وظائف شركة الدهامي للتجارة والمقاولات ، للعمل على مشروع صيانة شوارع وأرصفة وسط الرياض (نطاق بلدية الشميسي – نطاق بلدية البطحاء):

1- مدير مشروع (وظيفتان):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس محترف).

2- مهندس مدني (العدد 6 وظائف):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

3- مهندس مواد (وظيفتان):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

4- مسّاح (العدد 6 وظائف):

– متخرج من مدرسة مساحية وخبرة في أعمال الطرق لا تقل عن 3 سنوات وكفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

5- مُراقب (العدد 6 وظائف):

– شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية في أعمال تنفيذ أو صيانة الطرق.

6- حاسب كميات (وظيفتان):

– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

7- مدير متابعة (وظيفتان):

– بكالوريوس أو ما يعادلها بحد أدنى ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

8- مُنسق (وظيفتان):

– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة 3 سنوات في أعمال مشابهة ويجب أن يكون ملمًا باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

9- مراقب (العدد 6 وظائف):

– يحمل دبلوم أو مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال مشابهة لأعمال الطوارئ.

10- كهربائي (العدد 6 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية.

11- سباك (العدد 6 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السباكة والتمديدات والصرف الصحي.

12- عامل (العدد 52 وظيفة):

– لديه الاستعداد لتتفيد التوجيهات.

وظائف شركة قمة الرواسي للمقاولات ، للعمل في صيانة أحياء جديدة غرب الرياض:

1- مدير مشروع (وظيفة واحدة):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين درجة محترف.

– خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال تنفيذ أو صيانة الطرق.

2- مهندس مواد (وظيفة واحدة):

– حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين درجة مهندس مشارك.

– خبره لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

3- مسّاح (وظيفتان):

– متخرج من مدرسة مساحية وخبرة في أعمال الطرق لا تقل عن ثلاث سنوات.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

4- مُراقب (وظيفتان):

– حاصل على دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافيه في مجال أعمال تنفيذ الطرق أو صيانتها.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2019 م ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي “مع كتابة اسم الشركة بالعنوان ” :

[email protected]