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  • نشر : منذ 6 ساعات
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  • حوادث

اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة وإصابة عدد من المواطنين

اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة وإصابة عدد من المواطنين
نايف السالم(صدى):

تلقي المركز الوطني للعمليات الأمنية ،بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة ، ( أعلى جسر الأمير سلطان باتجاه مكة ) ، ما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين .

وقال المركز الوطني إنه فور تلقي البلاغ تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة الحادث ونقل المصابين للمستشفى .


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