اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة وإصابة عدد من المواطنين

نايف السالم(صدى):

تلقي المركز الوطني للعمليات الأمنية ،بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة ، ( أعلى جسر الأمير سلطان باتجاه مكة ) ، ما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين .

وقال المركز الوطني إنه فور تلقي البلاغ تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة الحادث ونقل المصابين للمستشفى .