اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة وإصابة عدد من المواطنين
تلقي المركز الوطني للعمليات الأمنية ،بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة ، ( أعلى جسر الأمير سلطان باتجاه مكة ) ، ما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين .
وقال المركز الوطني إنه فور تلقي البلاغ تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة الحادث ونقل المصابين للمستشفى .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52407 ] نشر منذ 4 ساعات
الناس هنا بمكه مدري كيف تقود المركبات
تحس أنك بوسط ناس توها تتعلم القيادة
ماتلقى سيارة في مكه الا وهي مصدمه من كل جهه🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 43360 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر على عباده