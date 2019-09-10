أسعار هواتف آيفون 11 الجديدة قبل إطلاقها بساعات

وكالات(صدى):

أسدلت عدة تقارير صحفية الستار عن أسعار هواتف آيفون 11 الجديدة، وذلك قبل ساعات من المؤتمر الصحفي العالمي للكشف عنه.

ومن المتوقع أن يكون سعر ” آيفون 11 ” 749 دولارًا أمريكيًا، وسعر هاتف ” آيفون 11 برو ” 999 دولارًا أمريكيًا، أما هاتف ” آيفون 11 برو ماكس ” سيكون بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.

وتعقد شركة آبل الأمريكية، مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، للكشف عن هواتف ” آيفون 11، آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس “، على أن يتم بثه عبر ” اليوتيوب ” للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تكشف آبل خلال المؤتمر الصحفي عن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية الجديدة ” أبل ووتش ” ، وسماعات ” آير بود “، وشاحن ” آير باور “.