أسعار هواتف آيفون 11 الجديدة قبل إطلاقها بساعات
أسدلت عدة تقارير صحفية الستار عن أسعار هواتف آيفون 11 الجديدة، وذلك قبل ساعات من المؤتمر الصحفي العالمي للكشف عنه.
ومن المتوقع أن يكون سعر ” آيفون 11 ” 749 دولارًا أمريكيًا، وسعر هاتف ” آيفون 11 برو ” 999 دولارًا أمريكيًا، أما هاتف ” آيفون 11 برو ماكس ” سيكون بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.
وتعقد شركة آبل الأمريكية، مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، للكشف عن هواتف ” آيفون 11، آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس “، على أن يتم بثه عبر ” اليوتيوب ” للمرة الأولى.
ومن المنتظر أن تكشف آبل خلال المؤتمر الصحفي عن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية الجديدة ” أبل ووتش ” ، وسماعات ” آير بود “، وشاحن ” آير باور “.
زائر[ عدد التعليقات: 3475 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههههه تقول ملث لعبة الدومنه