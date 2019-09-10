تعليق ناري لـ ” الإفتاء المصرية ” على اعتراف حفيد البنا بجريمة الزنا

القاهرة(صدى):

علقت دار الإفتاء المصرية على إعترافات ” طارق رمضان ” حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي ” حسن البنا ” بممارسة جريمة الزنا مع سيدتين من 4 سيدات وجهن إليه تهمة الإغتصاب .

وأكدت الإفتاء المصرية أن هذا الإعتراف الخطير يدل على زيف الشعارات التي يدعيها أعضاء الجماعة وكذب مبادئهم ، مشيرة إلى أن إدعائهم الأخلاق لم يعد ينطلي على أحد بعد إكتشاف الحقيقة .

وقالت الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الإعتراف غير الكامل من جانب طارق رمضان وإقراره بوجود” علاقات حميمة بالتراضي التام ” مع السيدتين ، وأنه كذب من أجل “حماية نفسه وأسرته ” يعد تعرية جديدة لأفراد وقيادات تنظيم الإخوان الذين أساءوا للإسلام في الغرب وعاثوا فساداً في الشرق ،متخذين من الإسلام شعارات لتغطية أهدافهم الحقيقية .