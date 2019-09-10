بن علي و العتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا

محمد السعران(صدى):

تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي و زميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام “المرحلة الثالثة” التي أنطلقت امس” الأثنين ” في كلارك سيتي بالفلبين و تستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 رامي و رامية .

و يواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة “شي شون” من هونغ كونغ صباح اليوم الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري “تان” .

من جهة أخرى تواجد الأستاذ بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات و الوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.