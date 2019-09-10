علي الرميحي : ممارسات الإعلام القطري تعكس الإفلاس وقلة الحيلة لشحذ المشاهدين

نايف السالم(صدى):

قال وزير شؤون الإعلام البحريني، علي الرميحي، في تصريحات لصحف محلية ، إن الإعلام القطري يتبنى خطابا إعلاميا متناقضا “فهو حين يوجه للداخل القطري يقول فيه إنه بخير ولم يتأثر بعزلته التي سببتها سياساته في المنطقة، بينما خطابه الموجه للمجتمع الدولي مضمونه الهوان والتباكي.

وأضاف ، أن ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار ” يائس ” لخطابات مسيئة وممنهجة يعكس قلّ حيلة وإفلاسًا إعلاميًا قاده إلى مرحلة من اليأس لشحذ المشاهدين عبر إعادة بث لقطات يتجاوز عمرها 8 سنوات أملاً في الإقناع والتأثير.

وأكد أن الإعلام القطري يحاول ومنذ 3 عقود “شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، إلا أن كل محاولاته موعودة بالفشل في ظل وعي الشعب البحريني ووحدته والتفافه حول قيادته”.

وتابع أن النظام القطري ” وحينما فشل في إيجاد آذان صاغية لخطابه الإعلامي المشوه المدجج بصنوف الكراهية والتطرف، لم يجد موضوعا للحديث عنه سوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيادة، وفاقد الشيء لا يعطيه “.

وشدد وزير شؤون الإعلام على أن ” النظام القطري فقد الحكمة والمنطق منذ عقود وقبل أزمته الحالية باختياره طريق الإساءة للسعودية ومصر والإمارات والبحرين وغيرها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، وعندما طوّقه مأزق أزمته خرّ باكيًا ومدّعيًا المظلومية أمام المجتمع الدولي “.