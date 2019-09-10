فيديو صادم لمرشح رئاسي تونسي وزوجته والأخيرة تفجر فضيحة

تونس(صدى):

تسبب فيديو غريب لمرشح الإنتخابات الرئاسية بتونس ” حاتم بولبيار ” في هجوم كبير عليه بعدما اعترف فيه بتقدمه للترشح من أجل لفت الإنتباه فقط ، وغيرها من الأقاويل المثيرة للجدل .

وخلال الفيديو ، قال إدعى المرشح أن تونس لا تملك موارد طبيعية وهو ما اعتبره البعض ” لعب على المكشوف ” ، واستهتار بالثروات التونسية واستخفاف بعقول الشعب التونسي .

وما زاد الأمر سوء ، حوار زوجته ” كاميليا بولبيار” ” أحد مشاهير السوشيال ميديا هناك ، التي فضحته قائلة أنه ترشح فقط من أجل الشهرة ولفت الإنتباه وأنه غير جاد ، ليفاجئ الجميع بالرد قائلاً أنها فهمت ما يطمح إليه .

وطالب الكثير من المتابعين المرشح المثير للجدل بالإنسحاب ، مؤكدين أنه لن يحصل على أي أصوات بعد تلك الفضيحة السياسية .