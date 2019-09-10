نصائح هامة لحماية أسنانك من التسوس

أميرة خالد(صدى):

أكد عدد من الأطباء ، أنه هناك بعض الخطوات الاستباقية من أجل وقاية الأسنان من التسوس ، وأول خطوة لحماية الأسنان من التسوس، هي تغيير العادات الغذائية، لأن ما نأكله يؤثر بشكل كبير على صحة الأسنان ويزيد من عرضتها للتسوس.

وينصح الأطباء بتناول مشروبات غير حلوة، فضلا عن تفادي المشروبات الغازية، والإكثار من شرب الماء لأنه يعمل على تسهيل تدفق اللعاب في الفم.

أما إذا كنت ممن اعتادوا على مضغ العلكة في الفم، فمن الأفضل أن تلجأ إلى علكة غير محلاة بالسكر، وهكذا ستقلل عرضتك للتسوس، لاسيما أن المضع يستمر مدة قد تصل إلى الساعات في بعض الأحيان.

ولا يمكن لهذه النصائح أن تؤتي ثمارها إلا في حال واظبت على تنظيف أسنانك، بشكل منتظم، فضلا عن تغيير الفرشاة، بين الفينة والأخرى.

ويتوجب على الإنسان أن ينظف أسنانه بعناية فائقة، حتى يصل إلى الأماكن التي تعلق بها بقايا الطعام، وعند الانتهاء من عملية التنظيف، احرص على عدم تغطية الفرشاة، واتركها معرضة للهواء حتى تجف ، وينصح الخبراء باستخدام الخيط بين الفينة والأخرى لأجل إزالة ما يعلق بين الأسنان، فضلا عن التنظيف عبر سوائل إزالة البكتيريا.

وفي طريقة شائعة، يمكنك أن تستخدم زيت جوز الهند حتى تتخلص من بكتيريا الأسنان، والأمر سهل جدا، ولا يتطلب سوى المضمضة بالسائل لمدة تقارب عشرين دقيقة ثم التخلص منه حين يكتسب لون البياض.