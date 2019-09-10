الإطاحة بمسؤول مصري كبير بعد تسريب مكالمات فاضحة له

القاهرة(صدى):

أضطر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية المصرية ، على تقديم استقالته من منصبه، مساء يوم الأحد الماضى، بعد تسريب مكالمات فاضحة له .

وقال محمد حبيب، مدير مكتب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظ تقدم باستقالته في ساعات متأخرة من مساء يوم الأحد الماضى ، وجمع متعلقاته وغادر مكتبه لظروف صحية، فيما أكدت مصادر أن المحافظ أجبر على تقديم استقالته بعد انتشار المكالمات الفاضحة له.

وكانت مواقع التواصل في مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية تسريبات لمكالمات للمحافظ مع إحدى السيدات، تكشف عن علاقة عاطفية بينهما، واتفاقات على مواعيد للقاء وتبادل الغرام بينهما في أماكن مختلفة بالمحافظة، راجت بكثافة تعبيرات وألفاظاً حميمية بين المحافظ والسيدة التي ذكرت وسائل إعلامية أنها زوجة مدير مكتبه .

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن قبول استقالة المحافظ ، على أن يدير نائبه شؤون المحافظة لحين تعيين محافظ جديد.