متحدثة التعليم تقدم التعازي لأسرة طالب الابتدائي بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قدمت وزارة التعليم، خالص التعازي والمواساة لأسرة طالب الابتدائي الذي توفى خنقًا في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض، صباح أمس.

وقالت ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية باسم الوزارة: ” نُعرب في وزارة التعليم كآباء وأمهات عن أحرّ التعازي والمواساة لأسرة الطالب الفقيد “، داعية الله تعالى للفقيد أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ولأهله الصبر والسلوان.

ووقع هذا الحادث المؤسف على المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي وقع الصدمة، مدشنين وسم ” #وفاةطالبفيمدرسةبشربنالوليدفيلبن “.

وتفاعل المغردون مع هذا الوسم بشكل كبير، مطالبين بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المدارس؛ للحفاظ على حياة الطلاب، وإعادة هيبة المدرسة بتغيير لائحة الانضباط الحالية، بالإضافة إلى سَن أنظمة رادعة تجاه الطلاب المتنمرين.

كما طالبوا بالعمل على افتتاح مدارس جديدة لتقليص أعداد الطلاب في المدارس المتضخمة عدديًّا، مؤكدين أن هذه الجريمة المروعة سببها تكدس المدارس وقلة العاملين والمراقبة، بالإضافة إلى إهمال ظاهرة التنمر وعدم معالجتها بشكل صحيح.

وعلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على هذه الواقعة، مؤكدة أن كاميرات المراقبة في المدرسة وثّقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي، لافتة إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب والاتصال بالهلال الأحمر الذي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.