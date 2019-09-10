الهلال يخطف نجم يوفنتوس من خيسوس

طلال الغامدي(صدى):

أفادت تقارير إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عودة ثنائي يوفنتوس السابق، للتواجد في فريق واحد مجددا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ حيث أن نادي الهلال يقترب من لم شمل ثنائي يوفنتوس، سباستيان جيوفينكو، وكلاوديو ماركيزيو.

وقالت أن جيوفينكو انتقل لصفوف الهلال في يناير الماضي، بعد تجربة احترافية ناجحة في صفوف تورتنو الكندي؛ بينما تلقى عروضا عديدة من أندية أوروبيةو خليجية، في مقدمتها نادي الهلال الذي أبدى اهتماما خاصا بالتعاقد مع لاعب المنتخب الإيطالي السابق.

وكان البرتغال خورخي خيسوس المدير الفني لنادي فلامنجو، قد وضع نجم يوفنتوس السابق، هدفا أمامه للتعاقد معه بعد رحيل لاعبه الكولومبي كويلار لصفوف الهلال.