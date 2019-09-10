الأهلي يحسم مصير المسيليم والعويس والمؤشر

نواف السالم(صدى):

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ مستقبل الحارسين ” ياسر المسيليم ، ومحمد العويس ” ، بالإضافة إلى اللاعب ” سلمان المؤشر ” وقررت تجديد عقودهم ، وذلك قبل لقاء الوحدة بالجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 14 من سبتمبر الجاري .

ويعمل الأهلي حالياً على ترتيب أموره للمحافظة على إستقراره الفني ، فيما عاود الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي ، بعد عودتهم من الراحة التي منحها لهم المدرب برانكو إيفانكوفيتش .