نهشت أعضاءه التناسلية.. 5 رجال يقدمون شابا كوجبة للكلاب لاعتدائه على سيدة

مكسيكو(صدى):

أقدمت ” عصابة ” مكونة من 5 أشخاص في المكسيك على الانتقام من ” شاب ” في العقد الثالث بطريقة مأساوية؛ بعدما اعتدى بوحشية على سيدة.

حيث قاموا بتقديمه كوجبة لمجموعة من الكلاب المفترسة، نهشت أعضاءه التناسلية بالكامل، حتى يكون عبرة لمن غيره.

وتفصيلآ، قام الرجال بتجريد الرجل من ملابسه وقيدوه عاريًا ووضعوه على الأرض، وأخذوا يحاوطونه من جميع الاتجاهات.

حيث شاهدوه والكلب المفترس وهو يتناول أعضاءه التناسلية بالكامل.

ونشر المهاجمون مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتحذير المهاجمين المحتملين من العقوبة التي سينالونها حال اعتدوا على سيدات أخريات.

بينما لم يجري الكشف عما إذا كان الرجل نجا من الموت.