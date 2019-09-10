صراع بين برشلونة وريال مدريد لضم ” رويز “

نواف السالم(صدى):

ذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكتالونية أن برشلونة دخل في صراع مع ريال مدريد؛ وذلك من أجل ضم لاعب وسط منتخب إسبانيا ونابولي الإيطالي فابيان رويز.

وتفصيلآ، فإن تكلفة انتداب ” فابيان ” في الفترة الأخيرة من نادي الجنوب الإيطالي لن تقل عن 60 مليون يورو.

ويرجع ذلك لحصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، ودخوله حسابات منتخب إسبانيا الأول مع المدرب روبرت مورينو.

وكان أداء اللاعب قد لفت انتباه ريال مدريد الذي سعى وراء ضمه كحل بديل، لصفقة بول بوجبا المتعثرة، لكن نابولي رفض بيعه بشكل قاطع مهما بلغ الثمن.

يذكر أن اهتمام برشلونة بخدمات فابيان رويز ليس جديداً، حيث فوت برشلونة من قبل فرصة ضمه في 3 مناسبات من قبل.