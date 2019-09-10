البيئة .. تطلق نظام حصاد المطور

محمد السعران(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام حصاد المطور، لاستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.

وأوضحت أن النظام يقدم عدد من الخدمات التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات، بالإضافة إلى خدمات تصدير أسمدة ومبيدات وبذور وشتلات وخدمة تسجيل موقع زراعي وخدمة تحديث بيانات، مشيرة إلى أنه يعتمد على تقنيات ذكية بدءاً من تقديم الطلب حتى الانتهاء من الخدمة وذلك عبر الرابط اضغط هنا