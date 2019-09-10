عيادة متخصصة لهشاشة العظام في مركز صحي بحفر الباطن

محمد السعران(صدى):

افتتح مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر بن راشد الصافي عيادة هشاشة العظام بمركز صحي جنوب الخالدية بجانب تدشين جهاز قياس كثافة العظام Central Dexa، بوصفه الجهاز الأول من نوعه للكشف المبكر عن هشاشة العظام في المملكة يتم استخدامه في المراكز الصحية.

وأكدت صحة حفرالباطن أهمية الجهاز للكشف المبكر عن هشاشة العظام، وعلاجه في المراحل المبكرة، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة حالة المريض ما بين فترة وأخرى، للتأكد من ملائمته للعلاج وقبوله، إذ أن نسبة هشاشة العظام في المملكة لدى النساء والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة وصلت إلى 30% بحسب آخر الدراسات.

وتأتي هذه العيادة ضمن مشروع إعداد عيادات تخصصية بالمراكز الصحية، والتي تأتي ضمن برنامج حضانات مبادرة الإبداع التي أطلقتها صحة حفرالباطن.