رغم انتهاء مهلة آل الشيخ.. هيئة الترفيه تتوقف عن التغريد

عادل الحربي(صدى):

قررت هيئة الترفيه التوقف عن التغريد لأكثر من 5 أيام، وذلك رغم المهلة التي حددها رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، لحسابات الهيئة عبر مواقع التواصل.

وعبر آل الشيخ، في وقت سابق، عن عدم رضاه من محتوى حسابات هيئة الترفيه داعياً إلى التوقف الفوري عن التغريد حتى يوم الأحد، ثم العودة بمحتوى جديد يعبر عما وصلت إليه الهيئة من إنجازات.

وكان آل الشيخ قد قال قبل 5 أيام: ” لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه في السوشيال ميديا.. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع؛ لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد بدءاً من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه! ” .