مدرب الأهلي يتسبب في فشل انتقال الشناوي للنصر

نواف السالم(صدى):

تسبب طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي المصري السابق، في فشل انتقال محمد الشناوي حارس الفريق إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد ” سليمان ” في تصريحات تليفزيونية، أنه نصح محمد الشناوي بالبقاء في النادي الأهلي، قائلًا ” نصحت محمد الشناوي بالبقاء في النادي الأهلي، لأن الأجواء ستساعده على النجاح “.

وأوضح أن ” الشناوي ” اقتنع بحديثه، وعلى الفور رفض عرض نادي الذي كان يرغب في التعاقد معه بشكل رسمي.

وقدم النصر عروض رسمية للنادي الأهلي، لضم حارس المرمى محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تألق مع الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.