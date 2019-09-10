” المواصفات ” تحذر من لعبتي أطفال

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من منتج ألعاب أطفال toys؛ لعدم مطابقته متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.

وأكدت الهيئة، أنه تم إجراء اختبارات على عينات من المنتج، وأثبتت النتائج عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.

وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في انفصال أجزاء صغيرة عن العيّنة؛ ما قد يسبّب أضرار على الأطفال منها الاختناق.

كما حذّرت من منتج Pocelain Tea Set ألعاب أطفال toys؛ لعدم اجتياز اختبار مواصفة GSO EN-71-1، إذ تتمثل المخاطر في تعرُّض المستهلك لأضرار مباشرة في حال تعرُّض المنتج للكسر بسبب الحواف الحادة.

وسحبت الهيئة عينات عشوائية من السوق مباشرة وخطوط الإنتاج أو المستودعات؛ لإجراء اختبار السلامة والتأكد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.