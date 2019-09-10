بالصور.. انطلاق لاندروفر ديفندر 2020 رسميا

أميرة خالد(صدى):

أزاحت لاندروفر، الستار عن ديفندر 2020 الجديدة كلياً في معرض فرانكفورت للسيارات، والتي ستمثل منافسة حقيقية لأكثر سيارات الدفع الرباعي تطوراً وقوة في الأسواق.

وظهرت السيارة بـ 12 تصميم مختلف للجنوط، والذي يتراوح بين 18 إلى 22 إنش، مع مصابيح أمامية LED جديدة وأخرى خلفية رأسية ورفارف منحوتة فوق أقواس العجلات المربعة لإعطاء السيارة مظهراً أكثر صرامة؛ فضلًا عن مقاعد تكفي لخمسة أو ستة أو سبعة أفراد حسب النسخة.

يأتي ذلك مع إمكانية اختيار سقف قماشي يمكن سحبه لتوفير تجربة قيادة في الهواء الطلق، كما أنها بالغة القوة في التعامل مع أقسى أنواع الطرق، وفرجة واسعة عن الأرض تصل إلى 11.% إنش، مع إمكانية خوض مياه بعمق 35.4 إنش بدون مشاكل، كما أن منصة الألومنيوم تتميز بخفتها وثباتها الكبير.

وتتاح السيارة بعدة محركات، لتشمل محرك بترولي تيربو بأربعة سلندر سعة 2.0 لتر بنظام هجين مخفف بقوة 300 حصان، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 8.1 ثانية، كما يوجد محرك ثاني بترولي تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 400 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر.