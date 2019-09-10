البر تقدم 135 برنامجاً للأيتام بدور الضيافة والرعاية الاجتماعية
قدمت دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر بجدة أكثر من (135) برنامجاً ونشاطاً ثقافياً ورياضياً وترفيهياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 م .
وأبان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن الفعاليات كانت مقسمة على دور الضيافة الخاصة بالجمعية بدار السيد عبدالله شربتلي لرعاية الأيتام ، ودار الزهراء حيث أقيمت (48) فعالية وبرنامجاً داخل الدور و(87) خارجها ، مشيراً أنها تحظى بمتابعة وإشراف مكثف ومستمر من قبل القائمين على الدور مما نتج عنه تفوق الأبناء والبنات في المراحل التعليمية الدراسية بنسبة (90%) في الدور .
يذكر أن دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر كانت لها العديد من المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الميلادي 2019 م ، أبرزها حصول الابن حسن الحضريتي على ثلاثة ميداليات ذهبية وواحدة فضية خلال مشاركته بالأولمبياد الذي أقيم بدولة الامارات العربية المتحدة ، في حين قامت الدور بتوظيف الأبناء والبنات في الدوارات التدريبية خلال فترة إجازة الصيف وذلك لانخراطهم في المجتمع وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم.
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