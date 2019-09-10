لانخفاض هوامش الربح.. مكاتب الاستقدام ترفض التعامل مع خدمة ” معروفة “

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن هناك العديد من مكاتب الاستقدام ترفض التعامل مع خدمة ” معروفة” التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويعود ذلك لانخفاض هوامش الربح التي لا تتجاوز 10%، إضافة إلى بعض التعقيدات المتعلقة بإجراء المعاملات في الفلبين.

وتفصيلآ، ذكرت المصادر أن مكاتب الاستقدام تعتبر المهلة المحددة بـ45 يومًا غير كافية لإنهاء الإجراءات، خاصة مع وجود بعض المشكلات في هذا النوع من التعاملات.

فهناك 20% إلى 30% من العمالة ترفض السفر بعد انتهاء الإجراءات، ما يسبب للمكاتب إشكالات مع الكفلاء، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وأوضحت المصادر أن الخدمة متاحة منذ 3- 4 أشهر، وهي مقتصرة حاليًا على الاستقدام من الفلبين.

ويقدم هذه الخدمة نحو 30 مكتباً حالياً، يتم إلزامها مسؤولية الفحص الطبي للعاملات في الفلبين.

وعن خدمة ” معروفة ” ، ألفتت المصادر الانتباه إلى أن ” معروفة ” غير مشمولة بضمان استبدال العامل بمجرد وصوله للمملكة، في حال رفض العمل وفي حال تحويلها إلى ” غير معروفة ” تحدث مشكلات لمكاتب الاستقدام.

وكانت ” العمل ” قد أعلنت أمس الإثنين عن إطلاق خدمة ” معروفة ” بشكل رسمي؛ لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية خلال 45 يومًا، شريطة معرفة العميل بالعاملة، وقدرت تكلفة الاستقدام بنحو 8850 ريالا.

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