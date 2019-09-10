لانخفاض هوامش الربح.. مكاتب الاستقدام ترفض التعامل مع خدمة ” معروفة “
كشفت مصادر أن هناك العديد من مكاتب الاستقدام ترفض التعامل مع خدمة ” معروفة” التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ويعود ذلك لانخفاض هوامش الربح التي لا تتجاوز 10%، إضافة إلى بعض التعقيدات المتعلقة بإجراء المعاملات في الفلبين.
وتفصيلآ، ذكرت المصادر أن مكاتب الاستقدام تعتبر المهلة المحددة بـ45 يومًا غير كافية لإنهاء الإجراءات، خاصة مع وجود بعض المشكلات في هذا النوع من التعاملات.
فهناك 20% إلى 30% من العمالة ترفض السفر بعد انتهاء الإجراءات، ما يسبب للمكاتب إشكالات مع الكفلاء، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
وأوضحت المصادر أن الخدمة متاحة منذ 3- 4 أشهر، وهي مقتصرة حاليًا على الاستقدام من الفلبين.
ويقدم هذه الخدمة نحو 30 مكتباً حالياً، يتم إلزامها مسؤولية الفحص الطبي للعاملات في الفلبين.
وعن خدمة ” معروفة ” ، ألفتت المصادر الانتباه إلى أن ” معروفة ” غير مشمولة بضمان استبدال العامل بمجرد وصوله للمملكة، في حال رفض العمل وفي حال تحويلها إلى ” غير معروفة ” تحدث مشكلات لمكاتب الاستقدام.
وكانت ” العمل ” قد أعلنت أمس الإثنين عن إطلاق خدمة ” معروفة ” بشكل رسمي؛ لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية خلال 45 يومًا، شريطة معرفة العميل بالعاملة، وقدرت تكلفة الاستقدام بنحو 8850 ريالا.
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اللواء العربي[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 32 دقيقة
مكاتب الاستقدام السعودية تحصل على 13000 إلى 15000 ريال من قيمة أستقدام عاملة فلبينية . والمكتب الفلبيني يحصل على 3000 إلى 3500 ريال وهذا يوضح جشع المكتب السعودي . المطلوب من وزارة العمل السماح للمكاتب الفلبينية المعترف بها فتح فروع لها بالسعودية مباشرة وضمها لنظام مساند تسيهلاً للمواطن ومنعا للجشع وإستغلال المواطن في التفويض الإلكتروني الذي يصل إلى 1200 ريال والعقد . للعلم المكاتب الفبينية هي من تتحمل الكشف الطبي / مكتب العمل الفلبيني/ تذكرة السفر .. هلى يتكرم وزير العمل بالسماح للمكاتب الفلبينية بفتح فروع لهم بالسعودية أسوة في مركز التاشيرات للدول . وبذلك القضاء على ظاهرة النصب والاحتيال والجشع من مكاتب الاستقدام السعودية ..
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 14 دقيقة
اللواء العربي كلامك بالصميم وصحيح وانا كنت أعمل بأحدى مكاتب الاستقدام وأعرف شجع هذه المكاتب علما أن التفويض الالكتروني تكلفته من 50/60 ريال وشجع المكتب تحصل على أضعاف أضعاف هذا المبلغ وليس لديهم شيء يفعلونه سوى التنسيق مع أحدى المكاتب في مانيلا وبدوره يقوم بكافة الإجراءات ……..
الجميع ينتظر الفرج من وزير العمل واتخاذ قرار حاسم لتخفيض رسوم الاستقدام التي بدات الكثير من مكاتب الاستقدام التنسيق بينها لرفع الاسعار خلال الشهر الماضي ، اجتمعوا بمكان سري واتفقوا على رفع الاسعار ………..
تحديا لبرنامج وزارة العمل لتخفيض تكلفة الاستقدام وهذه المكاتب تعمل خارج مساند والبعض منهم يعمل تحت مظلة مساند ………………………