” التعليم ” تعلن تسعيرة جبرية لأغذية المقاصف المدرسية

نايف السالم(صدى):

في إجراء هام لوزارة التعليم بهدف مكافحة إرتفاع أسعار المواد الغذائية بالمقاصف المدرسية ، أصدرت الوزارة قائمة بأسعار موحدة للأصناف المسموح بييعها بالمقاصف المدرسية .

وأرفقت الوزارة مع التعميم قائمة بالأسعار المحددة ، مبينة أنه لا يحق للمشغل تجاوزها أو مخالفتها ، وأنها تشمل الضريبة .

وتراوحت الأسعار بين نصف ريال و4 ريالات ، و بلغت أسعار ” فطيرة السبانخ أو اللبنة أو الجبنة ، وساندويش البيض المسلوق أو المقلي أو الزعتر ، ريال واحد .

كما بلغت أسعار معجنات البيض بالجبن أو الذرة بالبخار أو الفواكه المقطعة 3 ريالات ، وبلغ سعر بيتزا الخضار أو الجبن 4 ريالات .