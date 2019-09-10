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” التعليم ” تعلن تسعيرة جبرية لأغذية المقاصف المدرسية

” التعليم ” تعلن تسعيرة جبرية لأغذية المقاصف المدرسية
نايف السالم(صدى):

في إجراء هام لوزارة التعليم بهدف مكافحة إرتفاع أسعار المواد الغذائية بالمقاصف المدرسية ، أصدرت الوزارة قائمة بأسعار موحدة للأصناف المسموح بييعها بالمقاصف المدرسية .

وأرفقت الوزارة مع التعميم قائمة بالأسعار المحددة ، مبينة أنه لا يحق للمشغل تجاوزها أو مخالفتها ، وأنها تشمل الضريبة .

وتراوحت الأسعار بين نصف ريال و4 ريالات ، و بلغت أسعار ” فطيرة السبانخ أو اللبنة أو الجبنة ، وساندويش البيض المسلوق أو المقلي أو الزعتر ، ريال واحد .

كما بلغت أسعار معجنات البيض بالجبن أو الذرة بالبخار أو الفواكه المقطعة 3 ريالات ، وبلغ سعر بيتزا الخضار أو الجبن 4 ريالات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5689 ] نشر منذ 9 دقائق

ممتاز

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