ساما تحظر تحويل الأموال عبر ” العمودي ” وتوجه تنبيه هام للعملاء

عادل الحربي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء إلغاء نترخيص نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه .

جاء ذلك بناءً على مخالفات للشركة لأحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية ، وأحكام نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

وينص القرار على إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأمول للشركة من داخل وخارج المملكة ، وتعديل تصنيف إلى الفئة “ب” ، مع إستمرار ترخيص الأنشطة الأخرى للشركة وفقاً للمادة 14 للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرف .

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممّن لهم حقوق ومطالبات قائمة، إلى مراجعة الشركة في ذلك .

وأكدت ” ساما ” أنه في حال عدم تجاوب الشركة يمكن للعملاء التواصل مع إدارة حماية العملاء بالمؤسسة على موقع ” ساما تهتم ” عبر الرابط : هنا، أو من خلال الإتصال الهاتفي بالرقم المجاني ” 8001256666 ” ، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان .