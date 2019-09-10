فلورنتينو بيريز يضغط على زيدان بسبب بوغبا

ماجد محمد(صدى):

أوضحت صحف إسبانية ، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستعد للاجتماعات التحضيرية لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل وسيناقش خلال هذه الاجتماعات، غير المنقولة إعلاميًّا، إنفاق النادي على التعاقدات الصيف الماضي.

وركز بيريز خلال تحضيراته لهذه الاجتماعات على مهمة المدير الفني زين الدين زيدان خلال الموسم الحالي، مؤكدا أنه تابع التعاقد مع نيمار وبرونو فرنانديز ”من بعيد ”، على الرغم من أنه في حالة اللاعب البرتغالي لا يستبعد “ أن لا يذهب النادي للتعاقد معه العام المقبل. وأضاف ”نحن نعمل على جلب لاعبين رائعين في المستقبل “.

وفي رسالة قاسية إلى زيدان، الذي طالب بضم بوغبا، أشار بيريز إلى أننا ” لن نستثمر أكثر من ذلك في الفريق بعد ضم ستة لاعبين على الرغم من أن لدينا بالفعل تشكيلة رائعة ” ، وحث على “ إيجاد الطريقة اللازمة لتعويض غياب الفريق عن الألقاب الموسم الماضي وهذا أمر أساس هذا الموسم.

وسلط بيريز على التعاقد مع إيدن هازارد من تشيلسي قائلًا ” “ بالنسبة لي هو أفضل لاعب في أوروبا “ ، وكان تعادل ريال مدريد مرتين في أول ثلاث مباريات في الليغا هذا الموسم وفاز في مباراة واحدة؛ لذلك يخشى بيريز من غياب الألقاب للموسم الثاني على التوالي.