العثور على مفقود بقيق متوفى بسبب العطش

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الثلاثاء، على العثور على مفقود بقيق متوفى بعدما فُقد يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجه الماضي.

وكان قد عُثر على مركبته في بلدة جوف بن هاجر؛ بينما كشف شقيقه إنه تم العثور عليه متوفى، لافتًا إلى أن سبب وفاته العطش.

وأوضح أنه عُثر عليه في منطقة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق في منطقة صحراوية، فيما تولت الجهات المعنية والأمنية إكمال الإجراءات اللازمة.