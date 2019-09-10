ضبط بنجلاديشيين بحوزتهم 10 آلاف ريال سعودي مزيفة في الهند

نيودلهي(صدى):

نجحت الشرطة الهندية، في القبضَ على 4 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، عثرت معهم على مبالغ سعودية مزوّرة بلغت قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.

وقالت الشرطة في بيان إعلامي ، إنه تم ضبط مع المتهمين الأربعة، 6 هواتف و5 جوازات سفر بنجلاديشية، وأن التحقيقات معهم ما زالت مستمرة عن مصادر الأموال وأسباب تزييفها.

وأشارت إلى أن جميع المتهمين الأربعة قد تَوَرّطوا في الاحتيال على أحد الأشخاص الشهر الماضي، وحاولوا كذلك خداع شخص آخر قبل أيام عن طريق استبدال العملة السعودية المزيفة مقابل الحصول على العملة الهندية.