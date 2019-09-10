بالصور.. ” مرسيدس- بنز ” تكشف عن مواصفات سيارتها الاختبارية الكهربائية الجديدة

برلين(صدى):

كشفت شركة ” مرسيدس – بنز ” عن مفهومها الاختباري الذي يعمل بالكهرباء، وهي سيارة ” فيجين إي كيو إس ” من الفئة ” إس ” .

ومن جانبها، ذكرت الشركة في أن هناك أمران أبديان وهما الحاجة إلى التنقل والرغبة في الحصول على سيارة خاصة للغاية، وحاجة العملاء للتصميم والتكنولجيا.

وأبانت صانعة السيارات الألمانية أن السيارة الاختبارية يمكنها التسارع من الصفر وحتى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 4.5 ثانية.

كما قدمت الفئة ” إس ” على مدار عقود أرباحًا لـ ” مرسيدس ” ، ولكن مستقبل تلك الإيرادات أصبح قاتمًا في ظل الحاجة لخفض الانبعاثات مع وجود غرامات باهظة في أوروبا.

ولم تحدد الوحدة التابعة لـ ” دايملر ” متى ستطرح السيارة للبيع، ولكن أشارت إلى مدى قيادة فعلي يبلغ 700 كيلو متر، وبطارية يمكن شحنها بنسبة 80% في أقل من 20 دقيقة.