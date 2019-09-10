طارق سليمان : أقنعت الشناوي بالاستمرار مع الأهلي المصري وعدم الرحيل للنصر

ماجد محمد(صدى):

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي المصري السابق، إنه نصح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر بالبقاء في النادي وعدم الرحيل ، لأن الأجواء تساعده على النجاح، وهو ما اقتنع به اللاعب ورفض الرحيل للنصر السعودي ، الذي طلب الحصول على خدماته بشكل رسمي.

وأضاف سليمان في تصريحات إعلامية ، أن إدارة النادي ضغطت من أجل استمراري بعد النجاحات التي حققتها مع الحراس بالفترة الماضية ولقناعتهم بدوري، لكن فايلر تمسك بمدرب حراس أجنبي وهو ما انصاعت له الإدارة في النهاية وتقرر رحيلي وهذا الأمر معتاد وطبيعي في كرة القدم .

وتابع ، “الانتقادات التي وجهت لي شخصية وجزء كبير منها ينم عن جهل بتدريبات حراس المرمى، كما أن الإشادة بالشناوي وإرجاع ارتفاع مستواه لوجوده مع المنتخب كانت موجهة ضدي أيضا وهدفها التقليل من عملي”.

وواصل: “لم يتحدث معي أي من مسؤولي اتحاد الكرة بشأن عملي بالمنتخب الأول، والفرصة متاحة للجميع بلا شك وهناك من يستحقون الفرصة بالإضافة إلي، مثل سعفان الصغير ومصطفى كمال”.