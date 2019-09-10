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شركة السلام لصناعة الطيران تعلن عن وظائف هندسية شاغرة

شركة السلام لصناعة الطيران تعلن عن وظائف هندسية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السلام لصناعة الطيران عن توفر 3 وظائف شاغرة “للرجال” من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” ، وذلك للعمل بمقر الشركة بمدينة “الرياض” ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– مهندس صناعي وإنتاجي (للرجال – العدد 3 وظائف).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة صناعية).
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

المهام التدريبية:
1- تصميم عمليات ونظم المنشآت الصناعية والإنتاجية، وتحديد معايير الأداء والجودة.
2- إدارة تنفيذ العمليات وتركيب المعدات في المنشآت الصناعية والإنتاجية، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.
3- تحليل البيانات الوظيفية والمخططات التنظيمية ومعلومات المشاريع، وتحديد مواضع عدم الكفاءة.
4- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والصحة العامةوالإشراف على تنفيذها.
5- مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

وحول موعد التقديم ، أوضحت الشركة ، أنه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء الموافق 10/ سبتمبر/ 2019م ، وذلك عبر بوابة العمل الوطنية “طاقات ” على الرابط التالي : هنا


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