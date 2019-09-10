بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لطفلين تنال إعجاب الجميع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهر طفلان صديقان من نوع خاص وهما يتعانقان بعد غياب نسبي؛ حيث قام والد أحد الطفلين بتصوير ونشر الفيديو لكل من ماكسويل وفنيجان، ويبلغان العامين، وهما يجريان لتبادل الأحضان.

ومن جانبه، أوضح والد أحد الطفلين، مايكل سيزنيروس، إن ماكسويل وفنيجان لا ينفصلان بعدما تعرفا على بعضهما منذ عام.

وأكد سيزنيروس: ” يسألان دائما عن بعضهما عندما يتباعدان قليلا. يذهبان إلى فصل الموسيقى معًا، ويحبان الرقص .. كلاهما راقصان ممتازان “؛ لافتًا إلى أن الطفلين يلعبان التنس.