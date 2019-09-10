استقالات جماعية في مستشفى الملك فهد بجدة..والصحة تكشف الأسباب
شهدت مستشفى الملك فهد بجدة خلال الثلاثة أشهر الماضية استقالات جماعية بشكل غريب مما أثار التساؤل حول الأسباب .
وكشف تقرير صادر عن وزارة الصحة أن هناك بالفعل 21 طبيب تقدم بإستقالته خلال تلك الفترة ، بالإضافة إلى 53 ممرض وعدد 2 من الفنيين ، لتصل إجمالي الإستقالات إلى 76 إستقالة في 90 يوم .
وأوضح تقرير وزارة الصحة أن أسباب الإستقالة تمثلت في “وجود فرص و ظائف براتب أعلى ، أو عدم الرغبة في تجديد العقد .
وسلط التقرير الضوء على بعض مشاكل التوظيف بالمستشفى منها ، صعوبات إجراءات تصنيف التعاقدات مع الأطباء التي تستغرق وقت طويل ، وتدخل الجهات الرقابية في صلاحيات يراها قائد المستشفى من إختصاصه ، ووجود مسميات وظيفية غير متوفرة رغم أهميتها .
كما أقى الضوء على عدم تنسيق بعض إدارات الوزارة لطلب الإحصائيات مما يحدث تضارب فيها وإزدواجية ، فضلاً عن صعوبات تموين وإمداد الأدوية بالسلاسل الطويلة وعدم تطابقها مع نوعيات الأدوية التي تحتاجها المستشفى ، وغيرها من التعقيدات التي تحتاج إعادة النظر .
رعد[ عدد التعليقات: 9084 ] نشر منذ 9 ساعات
الراس الكبيره بتاع استراحات وشلليه-ماهو فاضي للصحه-
qlq[ عدد التعليقات: 5689 ] نشر منذ 8 ساعات
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الهروب
من الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحه
qlq[ عدد التعليقات: 5689 ] نشر منذ 8 ساعات
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من الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 8 ساعات
عدد كبير ولابد ان الاسباب اكبر ..
وفاء[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 7 ساعات
امر محزن ان نسمع مثل هذا الخبر في صرح علمي كبير
علي صالح الغامدي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 5 ساعات
معالي الوزير توفيق أبو محمد قلم اظافر الفساد والتسيب الإداري والفني
ومافى حاجه اسمها اداوم بكيفي يا مدرا ء والدكاترة واتصرف بكيفي نظام البصمة قننهم إداريا
والصلاحيات المفتوحه زمان انتهت
انظباط وعمل وجوده وانتاج وشعاره معا نبدع ونعمل سويا