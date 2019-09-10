وظائف شاغرة في شركة بي أيه إي سيستمز

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال تدريس اللغة الإنجليزية، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، بمسمى (مُدرس لغة انجليزية).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الأدب الإنجليزي) أو ما يعادلها، خبرة مُعتمدة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اللغة الإنجليزية (التدريس، التدريب)، كما يفضّل وجود (شهادة تدريس اللغة الإنجليزية للكبار CELTA) أو (دبلوم تدريس اللغة الإنجليزية للكبار DELTA).

وأكدت الشركة، على ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية (درجة لا تقل عن 6.5 في اختبار IELTS تم الحصول عليها خلال آخر سنتين)؛ فضلًا عن خبرة في تقديم دورات التحضير والاستعداد لاختبار (IELTS)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وفي السياق نفسه، أشارت الشركة إلى أنه لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا