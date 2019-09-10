بالفيديو.. شركة ” بوغاتي ” تكشف الستار عن السيارة الأسرع بالعالم

باريس(صدى):

كشفت شركة ” بوغاتي” عن موديلها الجديد ” بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ ” ، التي تُعَد أسرع سيارة على الكوكب؛ حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س.

وتفصيلآ، تمكّنت السيارة ” بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ ” من تسجيل الرقم القياسي على مضمار ” إيهرا ليساين ” بألمانيا.

حيث وصلت لسرعة 490.484 كلم/س؛ لتصبح السيارة الأسرع في العالم.

ومن جانبها، أكدت الشركة أنه سوف تصدر من هذه السيارة 30 نسخة فقط؛ بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق ” توب غير ” .

كما تأتي مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، بالإضافة للواجهة الأمامية سوداء اللون مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية مع جنوط سوداء.

كما أوضح رئيس الشركة ستيفان وينكلمان؛ أن السيارة الأسرع في العالم تعتمد على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصانًا، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات.

وتتميز أيضًا بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج (معشق السرعات)؛ بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/س.