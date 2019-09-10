بالفيديو.. مشاهد صادمة لولادة بقرة برأس إنسان

بوينس آيرس(صدى):

شهدت قرية فيلا آنا، بمقاطعة سانتا في الأرجنتين، واقعة غريبة حيث ولد عجلًا برأس إنسان من أنف وفم صغير، ولم يستمر سوى لساعات قليلة قبل أن يفارق الحياة.

ووصف بأنه أحد العجول المتحولة كما أطلق عليه السكان المحليين في المقاطعة، فيما كشف مقطع فيديو عن رأس العجل المشوَّه والملقاة على العشب، وكانت حلقات حمراء كبيرة تحيط بعينه.

ومن جانبه، أوضح خبير الوراثة نيكولاس ماناغو، إن ما حدث بمثابة طفرة وراثية نادرة، وهي بمثابة تغيير في تسلسل الحمض النووي الذي تم نقله إلى نسل البقرة الأم، مرجعًا السبب إلى طفرة هرمونية أو أحد العوامل الفيزيائية أو ربما الكيميائية أو البيولوجية والتي يعزى لها هذا التغير الهرموني.