بالفيديو.. حالة ذهول تصيب رجلا اصطدم بشبيهه في حفل زفاف

كوالالمبور(صدى):

فوجئ رجل في حفل زفاف صديق له بماليزيا، بشخص يشبهه تماما حتى في مظهره ولبسه؛ حيث ضرب موعدا مع شبيهه ووعده بأنه سيأتي في وقت قريب للتعرف عليه، كما ظهر مسرورا للغاية بهذا الحدث.

وظهر شبيهه رتدي نفس لون ” التيشرت ” ويرتدي نظارة مثله تماما وظهر الرجلين متطابقين تماما، وبينما كانا الشبيهان ينظران إلى بعضهما البعض باستغراب شديد، أثار ذلك الحضور والذين بدأوا في الضحك.

وكان أحدهما صديق للعريس منذ الطفولة، بينما كان شبيهه الآخر هو صديق للعريس في العمل لذا فإنهما لم يلتقيان أبدا من قبل.