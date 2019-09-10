تسجيل صوتي لريهام سعيد تدافع عن نفسها وتكشف ملابسات جديدة وراء اعتزالها

القاهرة(صدى):

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تسجيل صوتي لها تدافع فيه عن آدائها الإعلامي وتكشف أنها فضلت الإبتعاد عن الإعلام بسبب سوء النية المتكرر وجهل الكثيرين وفقدان الثقة ، حسب قولها .

ولجأت ريهام ” إلى ضرب مثال لتقريب وجهة نظرها في عملها الإعلامي ، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى إستضافة شخص مريض بالسرقة ولجأ ذويه إلى تقييده لتنبيه المجتمع بخطورة تلك الحالات وتوعيته بأسلوب علاجه السليم ، مشيرة إلى أنها لا تفضح الشخص بهذه الطريقة لأن حكايته معروفة بالفعل لدى أهله ولأنه ليس له زملاء كثيرين ، حسب رؤيتها .

وقالت أنها تلجأ إلى إستضافة نماذج حية للحديث عن جرائم منتشرة بالفعل كالإغتصاب والمخدرات والإعتداء وغيرها ، وأنه هذا الأسلوب متبع في برامج غربية ويسمى تليفزيون واقعي مثل برامج ” أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس ” ، وأنها لا تعمل على الفضح والتشهيير كما يروج البعض .

كما تحدثت عن سوء النية ، مشيرة إلى أنها تلجأ لإظهار الأشخاص أصحاب العمليات ومتلقي التبرعات لإثبات صحة توجيه التبرعات أمام الجمهور ومع ذلك يتهمها الجمهور بالترويج لنفسها والمتاجرة بالأشخاص .

وتابعت أنها في حال لم تظهر الشخصيات التي تتلقى التبرع يتهمها الجمهور بنهب أموال التبرعات ، مشيرة إلى أنها عانت من سوء النية المتكرر ، ومن ثم قررت الإعتزال .

وكانت “سعيد ” قد قررت الإعتزال بعد الهجوم الحاد عليها بسبب حلقتها عن مرضى السمنة والتي رأى الكثيرون سخريتها وحديثها بشكل غير لائق عنهم ، ما سبب قرار وقفها من نقابة الإعلامين المصريين .

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