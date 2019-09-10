تسجيل صوتي لريهام سعيد تدافع عن نفسها وتكشف ملابسات جديدة وراء اعتزالها
نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تسجيل صوتي لها تدافع فيه عن آدائها الإعلامي وتكشف أنها فضلت الإبتعاد عن الإعلام بسبب سوء النية المتكرر وجهل الكثيرين وفقدان الثقة ، حسب قولها .
ولجأت ريهام ” إلى ضرب مثال لتقريب وجهة نظرها في عملها الإعلامي ، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى إستضافة شخص مريض بالسرقة ولجأ ذويه إلى تقييده لتنبيه المجتمع بخطورة تلك الحالات وتوعيته بأسلوب علاجه السليم ، مشيرة إلى أنها لا تفضح الشخص بهذه الطريقة لأن حكايته معروفة بالفعل لدى أهله ولأنه ليس له زملاء كثيرين ، حسب رؤيتها .
وقالت أنها تلجأ إلى إستضافة نماذج حية للحديث عن جرائم منتشرة بالفعل كالإغتصاب والمخدرات والإعتداء وغيرها ، وأنه هذا الأسلوب متبع في برامج غربية ويسمى تليفزيون واقعي مثل برامج ” أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس ” ، وأنها لا تعمل على الفضح والتشهيير كما يروج البعض .
كما تحدثت عن سوء النية ، مشيرة إلى أنها تلجأ لإظهار الأشخاص أصحاب العمليات ومتلقي التبرعات لإثبات صحة توجيه التبرعات أمام الجمهور ومع ذلك يتهمها الجمهور بالترويج لنفسها والمتاجرة بالأشخاص .
وتابعت أنها في حال لم تظهر الشخصيات التي تتلقى التبرع يتهمها الجمهور بنهب أموال التبرعات ، مشيرة إلى أنها عانت من سوء النية المتكرر ، ومن ثم قررت الإعتزال .
وكانت “سعيد ” قد قررت الإعتزال بعد الهجوم الحاد عليها بسبب حلقتها عن مرضى السمنة والتي رأى الكثيرون سخريتها وحديثها بشكل غير لائق عنهم ، ما سبب قرار وقفها من نقابة الإعلامين المصريين .
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رااايق[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 9 ساعات
وتكشف أنها فضلت الإبتعاد عن الإعلام بسبب سوء النية المتكرر وجهل الكثيرين وفقدان الثقة ، حسب قولها *!!!
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بلا فضلت بلا بطيخ ** هي تبغي ترجع بأي طريقه وماهي عارف كيف أو أيش تسوي **!!!!
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من كذا بتلقونها كل شوي بتطلع تطحن طحن في هذا الموضوع ***!!
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اليوم رسالة ويمكن بكرة مقابلة معها عشان الموضوع نفسه لتقدم شرح وتفصيل والسبب وليه قالت هذا **!!!
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وبعدين أنا قدمت وسويت وفعلت وتمرمطت عشان أقدم مواضيع و….. و…… **
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وصداع أعلامي وقرقر واجد *** الله أعلم **
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على العموم براحتششش ** أنتي مع نقابة الإعلامين ***!!