” تعليم عسير ” توجه بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس

أبها(صدى):

أصدر سعد الجوني، مدير عام التعليم في منطقة عسير، توجيهًا بتطبيق ” الاشتراطات الصحية ” في مقاصف المدارس، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات.

كما وجه بضرورة لتقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل.

وجاء ذلك على خلفية إصدار إدارة الشؤون الصحية المدرسية قائمة تتضمن منع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل ” الحلوى بأنواعها والشوكولاتة والعلك والمصبرات ، والمسليات الخاوية ذات القيمة الغذائية المنخفضة ، والمقرمشات ” بأنواعها.

وشملت القائمة أيضًا ” المشروبات الغازية ، والطاقة ” ، وذلك إلى جانب منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%.